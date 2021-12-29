МИД обнародовал реакцию России на ответ США по гарантиям безопасности

Дипломаты упомянули, что американская сторона не готова договариваться "о твердых, юридических и обязывающих гарантиях обеспечения безопасности".

Министерство иностранных дел передало послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В послании речь шла об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" (вступление Украины и Грузии в НАТО), об отказе от создания военных баз на территории государств, которые раньше входили в состав СССР и не являются при этом членами альянса, а также о возврате военных потенциалов к состоянию на 1997 год. В ответе дипломаты упомянули, что американская сторона не готова договариваться "о твердых, юридических и обязывающих гарантиях обеспечения безопасности". В этой связи, Россия начнет реагировать на происходящее, в том числе путем реализации мер военно-технического характера.

Авторы документа еще раз указали на то, что Россия не планирует "вторгаться" на Украину. Распространяя информацию о "нападении", Запад пытается оказывать давление и обесценить предложения по гарантиям безопасности. Москва отказалась выводить войска из определенных регионов на российской территории, так как это требование в МИДе РФ сочли неприемлемым и подрывающим перспективы движения соглашений.

Ранее мы сообщили, что Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во "вторжении" в Восточную Европу.

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