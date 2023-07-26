Захарова указала на интерес РФ и Африки к созданию неподконтрольной Западу инфраструктуры

Она подчеркнула, что Африка может стать одним из центров полицентричного мира.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на интерес России и Африки к созданию неподконтрольной Западу инфраструктуры. Об этом она заявила на брифинге.

По ее словам, необходимо вести дело к ослаблению доллара как монопольного средства взаиморасчетов и резервной валюты. Дипломат отметила, что США используют свою валюту как средство реализации своей агрессии. Также Захарова подчеркнула, что Африка может стать одним из центров полицентричного мира.

Африканские государства все увереннее проводят суверенную политику, демонстрируют способность самостоятельно решать свои проблемы, в том числе с использованием панафриканских механизмов и региональных интеграционных объединений. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова назвала формулу американского неоколониализма.

Видео: МИД России