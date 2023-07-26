Захарова назвала формулу американского неоколониализма

В МИД России оценили политику Вашингтона по отношению к другим странам.

Сегрегация людей, например, на основании цвета кожи, а также неспособность решать внутренние экономические проблемы с помощью собственных ресурсов – является формулой американского неоколониализма. Соответствующее заявление в эфире авторской программы сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что исторически свобода американского общества создавалась на основе работорговли и рабовладении. В МИД РФ пояснили, что даже война между Севером и Югом в США не отменила идеологию сегрегации жителей страны. Официально рабство было отменено, однако еще в 50-60 годах XX века в США все еще были автобусы с делением граждан по цвету кожи, происходило деление студентов в колледжах.

Вторым пунктом в неоколониальной политике США остаются системные противоречия. В частности, речь идет об экономике страны-банкрота, которая позиционируется властями как самая крупнейшая и мощнейшая по показателям. Мария Захарова напомнила, что на самом деле речь идет о 32 триллионном федеральном долге США, при котором внутреннее производство оказывается меньше уровня госдолга. При этом национальная валюта обеспечивается исключительно печатным станком и "бесконечными махинациями вокруг обслуживания бюджета". В качестве примера дипломат привела ситуацию с банковским кризисом 2008 года, в который произошел крах местной системы недвижимости. За собой эта проблема привела к мировому кризису. После этого страны сформировали саммит "G20". Мария Захарова пришла к выводу, что США нуждаются в эксплуатации других стран, чтобы обеспечить свое "лидерство" на геополитической арене.

Исторически… свобода этого общества строилась на рабовладении. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik