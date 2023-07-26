Захарова: Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию, где находился под арестом

В МИД России оценили ситуацию с шеф-редактором "Sputnik Литва".

Шеф-редактор издания "Sputnik Литва" Марат Касем покинул территорию Латвии, в которой мужчина находился под арестом. Об этом в эфире автороской программы на радиостанции Sputnik сообщила официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат уточнила, что для нее было очевидно, что власти прибалтийс кого государства не оставят представителя СМИ "в покое".

Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Марат Касем работает в Москве. Журналист был задержан в Латвии в конце декабря 2022 года в тот момент, когда приехал в страну по семейным делам. Представитель издания является гражданином Латвии. В конце апреля текущего года Марат Касем был отпущен из тюрьмы под подписку о невыезде. Согласно решению судебной инстанции, журналист должен находиться дома по адресу своей прописки с 23 часов вечера до семи часов утра. Дополнительно раз в неделю он должен приходить в полицейский участок.

Захарова отметила высокую вероятность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik