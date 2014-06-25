Захарова сравнила методы украинских атак на Москву-Сити с терактами 11 сентября в США

В МИД РФ напомнили о трагедии с башнями-близнецами.

Террористические методы, которые использует при атаках на "Москву-Сити" киевский режим, сравнимы с терактами 11 сентября 2001 года, которые произошли на территории американского города Нью-Йорк с башнями-блмзнецами. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что картинка повторяется.

Колоссальное количество жертв, но методология та же самая. "Москва-Сити" - гражданский объект, в котором не только находятся офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения, большое количество жилых квартир, а также административные здания, не имеющие к военному блоку никакого отношения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала атаку беспилотников на Москву.

Фото и видео: Вконтакте / Cоловьев Live