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Захарова: слова Макрона о возможной поставке самолетов Украине повышают аппетит Зеленского

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Дипломат считает заявления президента Франции абсурдными.

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной поставке самолетов Киеву повышают аппетит президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее французский лидер заявил, что в вопросе поставок вооружения Париж отталкивается от трех критериев: полезность и эффективность оружия для украинской армии, недопущение эскалации конфликта, недопущение обороноспособности французской армии.

Это какой-то абсурд. Президент Франции действительно уверен, что если будет поставляться оружие, тяжелое вооружение, это не приведет к эскалации ситуации? Подобного рода заявления лишь повышают и без того неуемный аппетит режима Зеленского.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова прокомментировала удар ВСУ по больнице в Новоайдаре.

Видео: МИД России

Теги: владимир зеленский, мария захарова, мид россии, поставки самолетов, президент украины, президент франции, эммануэль макрон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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