Считает, что это сделано "зря"

Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала рекомендацию Италии воздержаться от посещения России. Ранее посольство этой страны предостерегало своих граждан от поездок в РФ.

Причиной стали действия властей Москвы по препятствию распространения коронавируса.

По словам Захаровой, ранее итальянское посольство негативно оценило призывы не ездить в Италию.

- Ещё пару дней назад посольство Италии в Москве едко прошлось по поводу российских рекомендаций", - написала Мария Захарова у себя в Facebook.

"А зря", - добавила она.

Накануне в Италии ввели режим ограничения передвижения по стране. Об этом объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Ранее МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессии в своих действиях.