Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала рекомендацию Италии воздержаться от посещения России. Ранее посольство этой страны предостерегало своих граждан от поездок в РФ.
Причиной стали действия властей Москвы по препятствию распространения коронавируса.
По словам Захаровой, ранее итальянское посольство негативно оценило призывы не ездить в Италию.
- Ещё пару дней назад посольство Италии в Москве едко прошлось по поводу российских рекомендаций", - написала Мария Захарова у себя в Facebook.
"А зря", - добавила она.
Накануне в Италии ввели режим ограничения передвижения по стране. Об этом объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Ранее МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессии в своих действиях.
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