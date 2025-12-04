В МИД РФ надеются на то, что в Европе мемориалы героям ВОВ будут в безопасности.

Москва была бы признательна за более активное участие представителей стран Содружества независимых государств (СНГ) в защите памятников участникам Великой Отечественной войны на территории европейского региона. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны выступила в рамках конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества" в Санкт-Петербурге.

Мы были бы признательны за более активное участие официальных представителей, государственных деятелей ваших стран в защите наших общих памятников в Европе. Там, под этими плитами, надгробиями и мемориалами лежат все. Самое главное - они себя не делили по национальности, они не спрашивали: "Ты какой веры, чьих будешь?". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что Россия никогда не делила на части общую Победу в ВОВ.

Фото и видео: RuTube / Совет Федерации