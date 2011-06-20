Захарова назвала Могерини "мелкой мошкой" на фоне многомиллионной коррупции в ЕС

В МИД России уточнили, что в ЕС фиксируется серьезная системная проблема с финансовыми махинациями.

Скандал с участием бывшей руководительницы службы европейской верховной дипломатии и политики безопасности Федерики Могерини является мелким на фоне масштабных коррупционных дел в Европейском союзе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире проекта "Соловьев Live" для журналиста Владимира Соловьева. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны

Могерини - даже не первая ласточка. Это мелкая мошка на фоне больших кораблей. <…> На фоне этих многомиллионных траншей, которыми они еще и гордились, это выглядит соответственно. Нужно разбираться глобально с той чудовищной коррупцией, которую породили Брюссель, и еэсовский, и натовский, и вся эта Еврокомиссия. Тем более ее уже, эту Еврокомиссию с Урсулой, за руку хватали. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 2 декабря Европейская комиссия и местная прокуратура публично подтвердили информацию о проведении бельгийскими правоохранительными органами и региональной прокуратурой обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов. В рамках оперативных мероприятий полицейские задержали трех человек. Сейчас подозреваемые обвиняются в махинациях с тендерами. Известно, что в числе злоумышленников оказалась Федерика Могерини, которая в настоящее время управляет Колледжем Европы молодых европейских дипломатов. Кроме этого, в список фигурантов расследования попал бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино. По утверждению итальянских СМИ, оба эс-должностных лица были отпущены, поскольку нет риска того, что они скроются от правосудия.

Захарова шутливо раскрыла жене Зеленского плюсы увольнения Ермака.

Фото и видео: вконтакте / Соловьев LIVE