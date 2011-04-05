В МИД РФ напомнили о преступлениях украинских спецслужб против СМИ.

Преступление против российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной не имеет срока давности, а виновные в его совершении лица будут найдены и понесут неотвратимое наказание. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в собственном Telegram-канале. Чиновница заметила, что украинские спецслужбы три года назад совершили данное преступление, хотя до сих пор западные государства, а также "послушные им" международные структуры так и не отреагировали на произошедшее. В МИД РФ намомнили и о других злодеяниях неонацистов из киевского режима, совершаемых против журналистов и военных корреспондентов. По словам эксперта, власти с Банковой улицы искореняют инакомыслие и ведут охоту на представителей российской медиасферы, пользуясь покровительством кураторов.

Чтим подвиг всех работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга, и сделаем все, чтобы призвать виновных в совершении этих злодеяний к ответу. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что судьба Дарьи Дугиной стала для многих людей символом служения родине, самоотверженности и верности идеалам. В настоящее время крупными тиражами издаются книги журналистки, а также реализуются многочисленные инициативы и проекты, включая международную молодежную премию "Русский фронтир", общественную награду - медаль "За верность русскому миру и традиционным ценностям".

Фото: МИД России