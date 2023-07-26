Она подчеркнула, что данный шаг приведет к "разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответные меры на решение Молдавии о сокращении посольства России. Об этом она заявила на брифинге.

Сегодня, 26 июля, глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил о решении сократить численность персонала российского посольства. Данный шаг объяснили подозрениями властей, что часть сотрудников ведомства якобы причастна к дестабилизации ситуации в стране.

Захарова отметила, что это решение рассматривают как ничем не обоснованные и недружественные действия. Она подчеркнула, что данный шаг приведет к "разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима".

Ранее Захарова указала на интерес РФ и Африки к созданию неподконтрольной Западу инфраструктуры.

Видео: МИД России