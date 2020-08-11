Захарова подтвердила готовность России выстраивать отношения с Великобританией

Москва готова налаживать отношения "ровно настолько, насколько к этому готова британская сторона".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила готовность Москвы выстраивать отношения с Великобританией. Об этом она сообщила на брифинге.

Захарова напомнила о неоднократных заявлениях про готовность России налаживать отношения "ровно настолько, насколько к этому готова британская сторона".

Основы для этого очевидны: взаимное уважение, взаимная выгода, правовая основа. Равноправие и взаимоуважение - отличная основа для развития наших двусторонних отношений, связей и взаимодействий. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Также Захарова добавила, что в ходе недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обсуждалось развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Захарова обвинила Киев в попытке завести работу контактной группы в тупик.

Видео: МИД России