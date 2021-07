Захарова поддержала российских олимпийцев и движение #wewillROCyou

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова присоединилась к флешмобу #wewillROCyou в поддержку сборной России на Олимпиаде-2020, которая в настоящее время проходит в Токио.

В опубликованном в интернете видео она избивает тренировочный манекен и отвечает на провокационные вопросы журналистов. В конце ролика она обратилась непосредственно к олимпийцам, представляющих РФ.

Ребята, мы вас любим, мы в вас верим, мы желаем вам побед. И хочется процитировать зарубежных партнеров и всем вместе сказать: We will ROC you. Из России с любовью.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ