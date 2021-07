Лавров пожелал спортсменам удачи на Олимпиаде, вспомнив песню Queen

Глава МИД Сергей Лавров высказался о российской сборной на Олимпиаде, вспомнив слова знаменитой песни группы Queen.

Название олимпийской сборной России обязывает спортсменов еще больше стараться для победы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Российская команда на Олимпийских играх в Токио называется ROC. В связи с этим Лавров вспомнил созвучную песню We will rock you ( "Мы вас разгромим") группы Queen. "Если нам такую аббревиатуру одобрили — ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать", — добавил глава МИДа.

До этого в соцсетях завирусился хештег в поддержку нашей сборной #wewillROCyou.

Ранее генсек ООН призвал решать мировые проблемы с целеустремленностью олимпийцев.

Видео: Единая Россия