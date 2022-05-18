Захарова ответила на слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных на "Азовстали"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "враньем" слова президента Украины Владимира Зеленского о сдаче в плен украинских военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, Зеленский по ошибке называет российскую операцию по выводу боевиков с территории предприятия "гуманитарной операцией", которую якобы проводит украинская сторона. Она отметила, что такими заявлениями Киев демонстрирует ложь и пропаганду.
Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры пленных с "Азовстали".
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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