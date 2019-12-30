Мария Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

Ранее главред "Эха Москвы" негативно оценил слова Лаврова о США.

США часто нарушают нормы международного права, что не сочетается с их Конституцией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе журналисту Алексею Венедиктову.

Ранее главред "Эха Москвы" негативно оценил слова Сергея Лаврова о том, что для США международное право — это дело десятое. Журналист привел в аргумент цитату из Конституции США, где говорится, что все договоры, заключенные от имени страны, являются верховным правом.

В ответ на это Захарова привела в пример агрессию США в отношении Югославии, Ирака. Также недавний скандал вокруг виз, которые отказались выдать российским делегатам из Совета Безопасности ООН.

Захарова добавила, что примеров того, как Вашингтон нарушает нормы международного права существует множество. Именно об этом говорил Лавров в своем заявлении.

Видео: Instargam / mzakharovamid