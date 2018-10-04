Захарова обвинила американскую газету в искажении информации о задержки рейса с американским атташе

Самолет должен был доставить американца в немецкую больницу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала публикацию The New York Times о задержке московского рейса с заболевшим американским атташе. В своем Твиттере она назвала материал "скандалом" и "подлогом в чистом виде".

Текст был опубликован в издании 2 ноября. В нем журналисты написали, что Россия "без видимой причины" на несколько часов задержали вылет самолета, который должен был доставить заболевшего американца в немецкую больницу. Авторы также заявили, что Москва намерено занизила время задержки на 20 минут.

Захарова написала, что Россия сделала всё, чтобы минимизировать задержку. Проблемы возникли из-за того, что частный авиаперевозчик перенес рейс на час, после чего при посадке возникла проблема из-за неправильного оформления документов иностранных врачей, которых приняли за членов экипажа. Политик подчеркнула, что МИД РФ отправил в NYT "аргументированное" опровержение информации о намеренной задержке рейса. По ее мнению журналисты намеренно скрыли и исказили материалы первоисточника.

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Фото: РИА Новости