Захарова назвала лицемерием игнорирование в ЕС протестов в Нидерландах

В Нидерландах правоохранители применяли дубинки, слезоточивый газ и водомёты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием игнорирование в Евросоюзе протестов в Нидерландах против коронавирусных ограничений.

Захарова подчеркнула, что европейские политики, говоря о несанкционированных санкциях в России, говорят, что имеет место "подавление мирных собраний". Однако, считает представитель МИД РФ, о ситуации в странах ЕС эти же люди говорят как о вопросах национальной безопасности.

Захарова отметила, что в Нидерландах правоохранители применяли дубинки, слезоточивый газ и водомёты.

Почему нет ни одного заявления "семёрки" с хоть какой-либо реакцией на ситуацию в Нидерландах, Германии, Франции? Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она назвала такую ситуацию "поразительным лицемерием".

Ранее Захарова сообщила, что ООН согласовывает с Баку и Ереваном отправку миссии в Карабах.

Видео: МИД России