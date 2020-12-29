  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:34
145
matveyvn
Код вставки плеера

Захарова сообщила, что ООН согласовывает с Баку и Ереваном отправку миссии в Карабах

0 0

Руководители специализированных агентств ООН постоянно контактируют с армянской и азербайджанской стороной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ООН согласовывает с Баку и Ереваном отправку оценочной миссии в Нагорный Карабах. Заявление она сделала на брифинге.

Мы считаем полезным подключение профильных международных структур.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Также, по её словам, руководители специализированных агентств ООН постоянно контактируют с армянской и азербайджанской стороной.

Ранее мы писали, что Захарова вызовет в МИД дипломатов США из-за постов о протестах.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России

Теги: захарова, нагорный карабах, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии