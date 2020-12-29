Захарова сообщила, что ООН согласовывает с Баку и Ереваном отправку миссии в Карабах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ООН согласовывает с Баку и Ереваном отправку оценочной миссии в Нагорный Карабах. Заявление она сделала на брифинге.
Мы считаем полезным подключение профильных международных структур.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Также, по её словам, руководители специализированных агентств ООН постоянно контактируют с армянской и азербайджанской стороной.
Ранее мы писали, что Захарова вызовет в МИД дипломатов США из-за постов о протестах.
Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России
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