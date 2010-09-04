Она также отметила, что в этой истории есть политический компонент, связанный с деятельностью стран НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цель провокации с британским эсминцем в Черном море. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, данный инцидент, который произошел 23 июня, был необходим для укрепления мира в информационном пространстве западных стран о том, что Россия якобы является их угрозой. Захарова добавила, что в этой истории есть место политическому компоненту, связанному с провокативной деятельности стран НАТО, в число которых также входит Великобритания.

Вот это является политическим компонентом. Бесконечное создание какой-то турбулентности, провокаций и многого того, что с этим связано, в отношении России. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Борис Джонсон прокомментировал инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма.

Видео: YouTube / Россия 24