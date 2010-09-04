Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цель провокации с британским эсминцем в Черном море. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".
По ее словам, данный инцидент, который произошел 23 июня, был необходим для укрепления мира в информационном пространстве западных стран о том, что Россия якобы является их угрозой. Захарова добавила, что в этой истории есть место политическому компоненту, связанному с провокативной деятельности стран НАТО, в число которых также входит Великобритания.
Вот это является политическим компонентом. Бесконечное создание какой-то турбулентности, провокаций и многого того, что с этим связано, в отношении России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Борис Джонсон прокомментировал инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма.
Видео: YouTube / Россия 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все