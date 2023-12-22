Захарова: "бригада Зеленского" открыла вопрос о существовании Украины

Дипломат прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Так называемая "бригада Зеленского" открыла вопрос о существовании Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинские войска будут при необходимости сражаться лопатами, если у них закончится оружие. По его словам, для страны "поставлено на карту существование". Захарова отметила, что будущее Украины должен решать народ, а не Запад.

Жаль, он не сказал, а кто конкретно поставил на карту существование Украины. Ведь это же они, эта вся шайка киевско-режимная во главе с Зеленским. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова высказалась о ситуации на Ближнем Востоке.

Видео: МИД России