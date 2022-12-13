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Захарова: Россия предпринимает усилия по нормализации вокруг Лачинского коридора

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По ее словам, российская сторона считает важным вклад Еревана в поиск взаимоприемлемых развязок.

Россия предпринимает усилия по нормализации вокруг Лачинского коридора. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российская сторона считает важным вклад Еревана в поиск взаимоприемлемых развязок. Она также отметила, что усилия предпринимаются как по линии российского миротворческого контингента на земле, так и на политическом уровне.

Ранее Захарова заявила, что кампания гонений Киева против УПЦ вышла на новый уровень.

Видео: МИД России

Теги: лачинский коридор, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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