Захарова: Россия предпринимает усилия по нормализации вокруг Лачинского коридора

По ее словам, российская сторона считает важным вклад Еревана в поиск взаимоприемлемых развязок.

Россия предпринимает усилия по нормализации вокруг Лачинского коридора. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российская сторона считает важным вклад Еревана в поиск взаимоприемлемых развязок. Она также отметила, что усилия предпринимаются как по линии российского миротворческого контингента на земле, так и на политическом уровне.

Ранее Захарова заявила, что кампания гонений Киева против УПЦ вышла на новый уровень.

Видео: МИД России