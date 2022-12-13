Захарова: Россия предпринимает усилия по нормализации вокруг Лачинского коридора

Россия предпринимает усилия по нормализации вокруг Лачинского коридора. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что российская сторона считает важным вклад Еревана в поиск взаимоприемлемых развязок. Она также отметила, что усилия предпринимаются как по линии российского миротворческого контингента на земле, так и на политическом уровне.
Ранее Захарова заявила, что кампания гонений Киева против УПЦ вышла на новый уровень.
Видео: МИД России
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