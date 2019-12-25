Загрузки VPN-приложений в России выросли в 14 раз

Загрузки VPN-приложений в России за март 2026 года выросли в 14 раз. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитический сервис Digital Budget.

Общее количество установок по итогам прошлого месяца достигло отметки 9,2 млн. Всего с марта 2025-го по март 2026 года в России было зафиксировано 35,7 млн установок VPN-приложений. Наибольшая активность пришлась на первый квартал нынешнего года. Пользователи скачали такие сервисы 21,27 млн раз.

Отмечается, что три из пяти ведущих VPN-продуктов в рейтинге Play Market превысили отметку в 2,5 млн загрузок каждая. К концу 2025 года активна аудитория пяти самых популярных VPN-сервисов в России увеличилась до 7,3 млн человек.

