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Загородный клуб в Зеленогорске заминировали "японцы"
Сегодня, 9:16
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lesjasap
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Загородный клуб в Зеленогорске заминировали "японцы"

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21 сентября вечером неизвестные “заминировали” загородный клуб в Зеленогорске. Правоохранительные органы эвакуировали из здания всех посетителей и сотрудников. В общей сложности полиция вывела полтора десятка человек. 
 
Представители полиции с девяти часов вечера искали несуществующую бомбу. О ней сообщил аноним, позвонивший на ресепшн клуба по Гаванной улице. 
 
В течение пятнадцати минут удалось вывести всех на улицу. Осмотре помещения специалисты закончили только к первому часу 22 сентября. Подозрительных объектов обнаружено не было. После этого клуб продолжил работать в штатном режиме.
 
Полиция установила, что звонок был совершен с номера телефона, который был зарегистрирован в Японии. Возбуждено уголовное дело по статье за ложное сообщение об акте терроризма.
Теги: зеленогорск , минирование , япония
Категории: Новости СПб

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