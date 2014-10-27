Загородный клуб в Зеленогорске заминировали "японцы"

21 сентября вечером неизвестные “заминировали” загородный клуб в Зеленогорске. Правоохранительные органы эвакуировали из здания всех посетителей и сотрудников. В общей сложности полиция вывела полтора десятка человек.

Представители полиции с девяти часов вечера искали несуществующую бомбу. О ней сообщил аноним, позвонивший на ресепшн клуба по Гаванной улице.

В течение пятнадцати минут удалось вывести всех на улицу. Осмотре помещения специалисты закончили только к первому часу 22 сентября. Подозрительных объектов обнаружено не было. После этого клуб продолжил работать в штатном режиме.

Полиция установила, что звонок был совершен с номера телефона, который был зарегистрирован в Японии. Возбуждено уголовное дело по статье за ложное сообщение об акте терроризма.