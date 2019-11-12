Загадочный гриб обнаружен в подвале дома под Гатчиной

Эксперты Санкт-Петербургского микологического общества выдвинули предположение, что речь идет о грибе из семейства ганодермовых, точнее, о трутовике лакированном (Ganoderma lucidum).

Под одним из зданий в окрестностях Санкт-Петербурга найден необычный и загадочный предмет, ставший предметом обсуждения в сообществе любителей грибов. Информация о находке появилась в группе "Грибы и Грибники СПб".

Фотографии необычной формы предмета напоминают либо рога животного, либо костяк существа. Автор записи поделился своими впечатлениями: увидев снимки впервые, он испытал шок, сочтя увиденное жутким зрелищем.

Эксперты Санкт-Петербургского микологического общества выдвинули предположение, что речь идет о грибе из семейства ганодермовых, точнее, о трутовике лакированном (Ganoderma lucidum). Особенность заключается в том, что гриб появился необычным образом — в узком пространстве между землей и бетонным перекрытием.

Желающие сохранить этот экземпляр для музея столкнулись с трудностями, поскольку указанный вид занесён в Красную книгу. Следовательно, любые манипуляции с ним требуют специального разрешения от Министерства природы и экологии.

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Фото и видео: ВКонтакте / Грибы и и Грибники СПб (Варвара Козлова)