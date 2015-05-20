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Перевозчики предупредили о задержках на паромной линии Петербург-Калиниград из-за шторма
Сегодня, 13:58
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Перевозчики предупредили о задержках на паромной линии Петербург-Калиниград из-за шторма

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Графики движения судозаходов в порты и терминалы двух городов будут смещены из-за погодных условий в период с 4 по 15 октября.

В октябре на морском сообщении между Северной столицей и Калининградом возможны задержки в связи с действием штормового циклона. Об этом предупредил Telegram-канал "Алгоритм групп".

Графики движения судозаходов в порты и терминалы двух городов будут смещены из-за погодных условий в период с 4 по 15 октября. В этот период высота волны в Балтийском море будет превосходить 4,5 м, а порывы ветра разгонятся до 30 м/с.

Добавим, что проходу судов уже мешали сложная синоптическая ситуация.

Ранее мы сообщили о том, что лайнер "Карелия" в Петербурге зимой станет гостиницей.

Фото: Оборонлогистика

Теги: калиниград, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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