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"Сапсан", следовавший по маршруту Москва-Петербург, задержался на час по техническим причинам
Сегодня, 10:34
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"Сапсан", следовавший по маршруту Москва-Петербург, задержался на час по техническим причинам

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Задержка случилась на перегоне Калашниково – Спирово.

Скоростной поезд "Сапсан" №776 , следовавший по маршруту Москва-Петербург,  задерживается по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Задержка случилась еще в среду, 11 января, на перегоне Калашниково – Спирово. Из-за этого состав прибудет в Северную столицу на час позже расписания.

На данный момент специалисты железной дороги делают все необходимое меры для сокращения времени ожидания. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.  

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, сапсан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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