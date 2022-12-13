"Сапсан", следовавший по маршруту Москва-Петербург, задержался на час по техническим причинам

Задержка случилась на перегоне Калашниково – Спирово.

Скоростной поезд "Сапсан" №776 , следовавший по маршруту Москва-Петербург, задерживается по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Задержка случилась еще в среду, 11 января, на перегоне Калашниково – Спирово. Из-за этого состав прибудет в Северную столицу на час позже расписания.

На данный момент специалисты железной дороги делают все необходимое меры для сокращения времени ожидания. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Фото: Piter.TV