"Сапсан", следовавший по маршруту Москва-Петербург, задержался на час по техническим причинам

Скоростной поезд "Сапсан" №776 , следовавший по маршруту Москва-Петербург, задерживается по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
Задержка случилась еще в среду, 11 января, на перегоне Калашниково – Спирово. Из-за этого состав прибудет в Северную столицу на час позже расписания.
На данный момент специалисты железной дороги делают все необходимое меры для сокращения времени ожидания. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.
Фото: Piter.TV
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