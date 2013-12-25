Задержанную за нарушения на митингах Юлию Галямину лишили депутатского мандата

В четверг, 25 марта, совет депутатов Тимирязевского района Москвы прекратил полномочия муниципального депутата Юлии Галяминой. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Следственного комитета, подсудимая ранее призывала собираться на незаконную акцию, которая проходила в центре Москвы15 июля 2020 года. Также с совет депутатов учел тот факт, что ранее Юлия Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности.
Стоит отметить, что в суде Галямина признала свою вину. Однако она заявила, что расценивает своё уголовное преследование как политически мотивированное.
Видео: Алексей Мельников/YouTube
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