Вышедшего в поддержку "Умного голосования" петербуржца отпустили

В отношении мужчины составили административный протокол "Нарушение санитарных норм".

В Петербурге отпустили мужчину, который вышел с одиночным пикетом в поддержку "Умного голосования". Ему вменили статью о нарушении санитарных норм.

Пикетчик Никита Ильин сам сообщил о своем задержании в правозащитную организацию ОВД-Инфо. 29 августа он вышел на улицу с плакатом с надписью "Выкинем ЕДРО из Думы. Умное голосование".

Спустя 20 минут после начала пикета мужчину задержали. Его доставили в отделение полиции №78, где заявили, что "пикеты запрещены".

В ОВД-Инфо рассказали, что у задержанного пытались узнать личные данные его и его друзей. После отказа Ильина ему пригрозили, что оставят в отделении на всю ночь. Однако к вечеру пикетчика отпустили.

Стоит отметить, что это не первый подобный пикет и последующее за ним задержание в Петербурге. 15 августа в городе также задержали мужчину, выступавшего за "Умное голосование". Ему вменили ту же статью.

Ранее в Петербурге задержали участников пикетов в поддержку СМИ и свободы слова.

Фото: Piter.TV