В Петербурге задержали участников пикетов в поддержку СМИ и свободы слова

Всех активистов отвезли в 78-й отдел полиции.

Вечером 24 августа в Петербурге задержали участников пикетов, которые вышли на городские улицы в честь дня независимости Украины и акции в защиту СМИ. Задержанными оказались активисты и журналисты. Об этом они рассказали в своих Telegram-каналах.

На Невском проспекте за одиночный пикет в честь Дня Независимости Украины полиция задержала сторонников "Мирного Сопротивления имени Елены Григорьевой" Влада Шипицына и Ольгу Смирнову. Задержанных отвезли в 78-й отдел полиции.

Также в центре города задержали за пикет в поддержку телеканала "Дождь"* (организация внесена в перечень Минюста как иностранный агент) сторонницу движения "Весна" Асю Карпину и координатора, а также автора телеграм-канала Avtozak LIVE Екатерину Гончарову. Компанию девушкам составил редактор журнала "DOXA" Виктор Ершов.

Напомним, 20 августа, Минюст России принял решение о включении телеканала "Дождь"* в реестр СМИ иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Как уточнили в ведомстве, в их распоряжении есть документы, поступившие от органов государственной власти. Помимо телеканала "Дождь"*, в список иностранных агентов попало издание "Важные истории"* и семь журналистов.

Фото: Telegram / DOXA; Avtozak LIVE; Мирное Сопротивление имени Елены Григорьевой. Санкт-Петербург