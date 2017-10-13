Анархист Игорь Шишкин будет сотрудничать со следствием

Предполагаемый террорист Игорь Шишкин предложил "мирное сотрудничество" стороне обвинения.

Игорь Шишкин, которого правоохранительные органы обвиняют в терроризме, будет сотрудничать со следствием. Напомним, что мужчину арестовали до 24 марта включительно. Теперь подозреваемый подал прошение о досудебном соглашении с полицией.

Отметим, что представители закона предполагают, что петербуржец является членом межрегиональной группы, которая занимается анархическим действиями, а также преступными действиями по отношению к сотрудникам правовых структур и представителей власти.

Фигурант дела проходит проверку вместе с подельником Виктором Филинковым.