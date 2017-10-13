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Анархист Игорь Шишкин будет сотрудничать со следствием
Сегодня, 16:30
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lesjasap
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Анархист Игорь Шишкин будет сотрудничать со следствием

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Предполагаемый террорист Игорь Шишкин предложил "мирное сотрудничество" стороне обвинения.

Игорь Шишкин, которого правоохранительные органы обвиняют в терроризме, будет сотрудничать со следствием. Напомним, что мужчину арестовали до 24 марта включительно. Теперь подозреваемый подал прошение о досудебном соглашении с полицией.
 
Отметим, что представители закона предполагают, что петербуржец является членом межрегиональной группы, которая занимается анархическим действиями, а также преступными действиями по отношению к сотрудникам правовых структур и представителей власти.
 
Фигурант дела проходит проверку вместе с подельником Виктором Филинковым. 
Теги: анархист , игорь шишкин , следствие , сотрудничество , терроризм
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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