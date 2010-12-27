Задержанных в нетрезвом состоянии россиян смогут держать не более двух суток

Госдума приняла решение о том, что задержание нетрезвого человека может длиться не более 48 часов.

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о сроках задержания нетрезвых граждан. Теперь, по законопроекту, до судебного решения человека имеют право задержать не более чем на 48 часов. Необходимые поправки внесут в КоАП. Отметим, что ранее срок административного задержания отсчитывался с момента, когда человек протрезвел.

Кроме того, в Госдуме депутаты также подняли вопрос о возврате медицинских вытрезвителей, которые закрыли в 2011 году. В настоящее время полицейские по закону могут доставлять пьяных россиян в медицинские учреждения или по заявлению сожителей человека - в отделение полиции.