Задержанные в Сланцах торговали советским и немецким оружием времен войны

Установлено, что задержанные занимались продажей боевого оружия в крупных масштабах.

Более ста единиц различного огнестрельного оружия нашли и изъяли в ходе обысков в Сланцах. Спецоперацию совместно проводили сотрудники ФСБ и полиции по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что задержанные занимались продажей боевого оружия в крупных масштабах. В группу входило до 10 человек: одни закупали деактивированное оружие, другие – восстанавливали его, третьи – продавали.

Также правоохранители установили, что подозреваемые искали оружие в местах сражений в годы Великой Отечественной войны и после восстанавливали найденные трофеи.

Фото: Piter.tv