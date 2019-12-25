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Задержанные в Сланцах торговали советским и немецким оружием времен войны
Сегодня, 8:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Задержанные в Сланцах торговали советским и немецким оружием времен войны

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Установлено, что задержанные занимались продажей боевого оружия в крупных масштабах.

Более ста единиц различного огнестрельного оружия нашли и изъяли в ходе обысков в Сланцах. Спецоперацию совместно проводили сотрудники ФСБ и полиции по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что задержанные занимались продажей боевого оружия в крупных масштабах. В группу входило до 10 человек: одни закупали деактивированное оружие, другие – восстанавливали его, третьи – продавали.

Также правоохранители установили, что подозреваемые искали оружие в местах сражений в годы Великой Отечественной войны и после восстанавливали найденные трофеи.

Фото: Piter.tv

Теги: оружие, торговля
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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