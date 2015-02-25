Полиция задержала "ясновидящую", которая украла у пожилой петербурженки 347 тыс. рублей

Мошенница забрала крупную сумму под предлогом снятия порчи.

Полицейские Красногвардейского района провели задержание женщины–"ясновидящей", которая позитива у пенсионерки 347 тыс. рублей под предлогом снятия порчи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Заявление о мошенничестве поступило от 79-летней петербурженки. Она рассказала, что нашла контакты "ясновидящей" по имени Инга в газетном объявлении. Женщины встретились 4 августа: сразу после передачи денег 44-летняя мошенница выгнала бабушки из квартиры и скрылась.

Возбуждено угольное дело, устанавливается причастность "ясновидящей" к аналогичным преступлениям.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти