Стыдно, когда видно: задержание сотрудников ДПС за взятку видели все прохожие

В Пятигорске у всех жителей на виду задержали компанию взяточников.

В сети появилось видео с задержанием сотрудников ДПС. По предварительной информации, автоинспекторы подозреваются в получении взятки. Стоит отметить,что момент "ловли" происходил на виду у многих прохожих. Об этом сообщает Блокнот Ставрополь.

Многие СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что сейчас ведется служебная проверка. Позже, по ее результатам будет известна судьба сотрудников МВД Пятигорска.

На кадрах видеозаписи видно, как столпились люди, чтобы не упустить детали задержания полицейских. "Зрелище" проиходило на Горячеводской площади.

Видео: YouTube - Блокнот Старвополь