В Петербурге будут судить 13 человек, подозреваемых в наркоторговле

В состав преступного сообщества входят 5 мужчин и 8 женщин.

Перед судом в Северной столице предстанет преступная группировка из 13-ти человек, которых задержали летом прошлого года за продажу наркотических веществ. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.

Всего на скамье подсудимых окажутся 5 мужчин и 8 женщин из Петербурга и Ленобласти, которые связывались с клиентами через интернет-ресурсы через приложения для сохранения анонимности и передавали запрещённые вещества с помощью "закладок".

Во время проведённых прошлым летом обысков по адресам задержанных, у них было изъято 500 свёртков с несколькими наркотиками общим весом в 1,5 кг.

Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела ппо данному эпизоду.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские в Петербурге задержали "сантехника", подозреваемого в краже у блокадницы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ