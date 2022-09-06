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В Петербурге будут судить 13 человек, подозреваемых в наркоторговле

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В состав преступного сообщества входят 5 мужчин и 8 женщин.

Перед судом в Северной столице предстанет преступная группировка из 13-ти человек, которых задержали летом прошлого года за продажу наркотических веществ. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.

Всего на скамье подсудимых окажутся 5 мужчин и 8 женщин из Петербурга и Ленобласти, которые связывались с клиентами через интернет-ресурсы через приложения для сохранения анонимности и передавали запрещённые вещества с помощью "закладок".

Во время проведённых прошлым летом обысков по адресам задержанных, у них было изъято 500 свёртков с несколькими наркотиками общим весом в 1,5 кг. 

Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела ппо данному эпизоду. 

Ранее мы сообщили о том, что полицейские в Петербурге задержали "сантехника", подозреваемого в краже у блокадницы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ

Теги: криминал, мвд рф, санкт-петербург, торговля наркотиками
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Видео,

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