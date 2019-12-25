Бывших руководителей коммерческого банка задержали по подозрению в выводе активов

В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое из них находятся под домашним арестом.

Сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из Центрального административного округа Москвы задержали экс-акционера и первого зампредседателя правления коммерческого банка, а также бывших управляющих филиалами в Москве и Петербурге. Задержанные подозреваются в хищении денежных средств кредитного учреждения. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как удалось установить, в период с 2013 по 2020 г.г. банкиры осуществляли вывод денежных средств вкладчиков и клиентов путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. Таким образом, стране в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" был причинён ущерб в размере более 940 млн рублей.

Во время обысков, в которых принимали участие сотрудники Росгвардии, по адресам проживании фигурантов дела были изъяты мобильные телефоны, цифровые носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое из них находятся под домашним арестом. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в рамках дела продолжаются.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве задержали подозреваемых в убийстве, которое было совершено 26 лет назад.

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