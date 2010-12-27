В Петербурге задержали родителей, бросивших шестимесячную дочь

Выяснилось, что у 20-летней матери четверо детей.

В Петербурге задержали родителей, которые оставили свою шестимесячную дочь на произвол судьбы. Оказалось, что у 20-летней матери есть еще трое детей, в отношении которых она лишена родительских прав. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена города Светланы Агапитовой.

Ответственность за ребенка несли 20-летняя петербурженка и ее 28-летний сожитель. 21 мая они оставили свою дочь без присмотра и питания в частном доме. Плач малышки услышали рабочие, которые делали ремонт в соседнем помещении. О брошенном ребенке сообщили в соответствующие органы.

Все это время правоохранительные органы разыскивали родителей девочки. Оказалось, что они скрывались и неоднократно меняли сим-карты. После задержания молодых людей выяснилось, что семья была в трудной жизненной ситуации и стояла на учете как неблагополучная. Сама девушка росла в несостоятельной семье с девятью братьями и сестрами.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Им грозит наказание за оставление ребенка в опасности и покушение на убийство.

Девочка до сих пор находится в больнице. Сейчас она проходит обследование.

Ранее мы писали, что петербурженку отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов дочери.

Фото: Piter.TV