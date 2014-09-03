Полиция задержала пятерых причастных к перестрелке в кафе в Шлиссельбурге, в которой погиб человек

В ходе обысков полицейские обнаружили еще и нелегальные игровые автоматы.

Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали пять человек, подозреваемых в причастности к конфликту в кафе Шлиссельбурга. Напомним, вечером 25 февраля конфликт в заведении закончился стрельбой и смертью человека.

Около 11 часов вечера в полицию Ленобласти обратился 28-летний доставщик заказов. Мужчина рассказал, что в его очередной приезд к кафе на улице Затонной за заказом к нему подошли трое неизвестных. Мужчины попросили срочно довезти до больницы их приятеля, раненого в бедро, и доставщик согласился помочь. В больнице он передал 34-летнего раненого медикам, а сам сообщил о произошедшем в полицию, и правоохранители прибыли в кафе. В помещении нашли труп мужчины с огнестрельным ранением груди.

В ночь на 27 февраля по местам проживания задержали пятерых выходцев с Кавказа в возрасте от 23 до 36 лет, один из оказался владельцем кафе. При задержании у злоумышленников изъяли несколько единиц оружия, также полиция провела обыски в увеселительных заведениях на территории города и области, где обнаружила и изъяла нелегальные игровые автоматы.

Граждан доставили в следственные органы. Есть версия, что конфликт вспыхнул после "стрелки" двух групп, представляющих одну диаспору. Оппоненты соперничали за передел сфер экономического влияния.

Видео: пресс-служба ГУ МВД