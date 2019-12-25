Двое мужчин представлялись сотрудниками государственного учреждения.

Задержаны мошенники, которые похитили у пенсионерки в Петербурге 1 млн рублей. Подробности 13 декабря рассказали в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО. В Главке поведали, что ранее судимых мужчин 20 и 30 лет от роду задержали 11 декабря 2020 года на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.

В полиции стало известно о краже из квартиры в доме №4 по улице Аммермана в Кронштадте 10 декабря. Накануне к хозяйке этой квартиры, 89-летней пенсионерке, пришли двое неизвестных мужчин, представившиеся сотрудниками пенсионного фонда. Незнакомцы предложили пожилой женщине купить массажеры и заменить деньги на купюры якобы нового образца. Таким образом, аферисты завладели миллионом рублей и скрылись с места.

Пенсионерка запомнила, что один из мошенников был гладко выбрит, у второго на лице была щетина. Одному из мужчин также 30-40 лет на вид. С места были изъяты массажеры, следы обуви и материи. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество).

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО