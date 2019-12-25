Пожилую жительницу Кронштадта обманули заменой купюр и массажерами

Неизвестные аферисты представились сотрудниками пенсионного фонда.

В среду, 10 декабря, в полицию сообщили о краже из квартиры в доме №4 по улице Аммермана в Кронштадте. Источник Piter.TV рассказал подробности случившегося.

Как выяснилось, днем раньше к хозяйке этой квартиры, 89-летней пенсионерке, пришли двое неизвестных мужчин, представившиеся сотрудниками пенсионного фонда. Незнакомцы предложили пожилой женщине купить массажеры и заменить деньги на купюры якобы нового образца. Таким образом, аферисты завладели миллионом рублей и скрылись с места.

Пенсионерка запомнила, что один из мошенников был гладко выбрит, у второго на лице была щетина. Одному из мужчин также 30-40 лет на вид. С места изъяты массажеры, следы обуви и материи, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что на юге Петербурга обнаружили склад контрафактных запчастей.

Фото: pixabay