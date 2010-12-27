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Тайна ограбления комиссионного магазина в Мучном переулке раскрыта
Сегодня, 17:08
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Butenko
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Тайна ограбления комиссионного магазина в Мучном переулке раскрыта

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В Петербурге задержаны двое мужчин. Их подозревают в ограблении комиссионного магазина.

Полиция Петербурга задержала двух подозреваемых в ограблении комиссионки в Мучном переулке. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Речь идет об ограблении комиссионного магазина на 18 000 рублей, которое произошло 19 марта. Тогда двое неизвестных ворвались в торговое помещение, пригрозили 23-летней продавщице расправой и "вынесли кассу". 

Силовики, вооруженные описанием внешности гангстеров и несколькими уликами, вскоре нашли подозреваемых. Полиция задержала двух 23-летних мужчин в отеле на Гороховой улице. В ближайшее время их ждут следствие и суд.

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Теги: мучной переулок , новости спб , происшествия в петербурге , происшествия спб
Категории: Происшествия

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