Тайна ограбления комиссионного магазина в Мучном переулке раскрыта

В Петербурге задержаны двое мужчин. Их подозревают в ограблении комиссионного магазина.

Полиция Петербурга задержала двух подозреваемых в ограблении комиссионки в Мучном переулке. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Речь идет об ограблении комиссионного магазина на 18 000 рублей, которое произошло 19 марта. Тогда двое неизвестных ворвались в торговое помещение, пригрозили 23-летней продавщице расправой и "вынесли кассу".

Силовики, вооруженные описанием внешности гангстеров и несколькими уликами, вскоре нашли подозреваемых. Полиция задержала двух 23-летних мужчин в отеле на Гороховой улице. В ближайшее время их ждут следствие и суд.