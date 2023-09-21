Задержана помощница аферистов, которые похитили у 78-летней москвички более 25 млн рублей

Полиция расследует дело о мошенничестве.

Российские правоохранительные органы по району Сокол в Москве задержали на железнодорожной станции в Ростове-на-Дону 58-летнюю женщину, которая подозревается в незаконном завладении денежными средствами пенсионерки. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ. Специалисты уточнили, что 78-летняя потерпевшая получила на домашний телефон уведомление от незнакомца о том, что ей требуется обеспечить сохранность сбережений супруга в банке. Для этого мошенник убедил местную жительницу снять деньги со счета и передать их уполномоченному лицу.

Она на такси, которое вызвали злоумышленники, проследовала в отделение банка и сняла иностранную валюту. Следуя дальнейшим инструкциям, потерпевшая на Ленинском проспекте передала деньги неизвестной гражданке. пресс-служба МВД РФ

Позже россиянка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Материальный ущерб в рублёвом эквиваленте составил свыше 25 миллионов рублей. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 К РФ. Фигурантка расследования отправлена под домашний арест. Сейчас оперативники разыскивают ее сообщников.

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Фото и видео: МВД Медиа