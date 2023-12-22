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Задержан житель Гатчины, ударом в лицо отправивший оппонента в больницу

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С травмами головы, в тяжелом состоянии был госпитализирован 40-летний местный житель.

Задержан житель Гатчины, отправивший оппонента в больницу одним ударом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 4 февраля в полицию Гатчинского района Ленобласти из больницы поступила телефонограмма о том, что бригадой скорой помощи от дома 10 по бульвару Авиаторов с травмами головы, в тяжелом состоянии был госпитализирован 40-летний местный житель.

Полицейскими было установлено, что он получил травмы в ходе конфликта с другим мужчиной, который ударил его по лицу, после чего он упал и ударился головой об асфальт.

По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний житель Гатчины. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый ранее уже был неоднократно судим.

Также на выходных в Гатчине мужчина скончался в больнице после удара о прикроватную тумбочку. Его ударил сын, и при падении он ударился о мебель.

Видео: МВД

Теги: гатчина, драка
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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