Задержан замначальника второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В "ТАСС" рассказали об интересе СК Ленобласти к Михаилу Александрову.

В Петербурге задержали заместителя главы второго отдела управления ГИБДД по региону. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, причиной данной меры стало расследование, связанное с уголовным делом о получении взятки.

Он задержан. Работали сотрудники областного [управления Следственного] комитета объяснил спикер

На данный момент официального комментария от Следственного комитета по Ленобласти нет. Напомним, что региональное управление ГИБДД занимается дорожно-патрульной службой. Михаил Александров ранее занимал должность командира специализированной роты оперативного реагирования. Последнюю расформировали весной 2019 года.

Напомним, что несколько месяцев в прессе появилась информация о том, что правоохранительные органы задержали бывшего сотрудника Александрова - майора Николая Андреева. Это было сделано также в рамках расследования дела о коррупции.

Ранее Piter.tv писал о том, что определенной даты послания Путина Федеральному Собранию пока нет.

Фото: Piter.tv

