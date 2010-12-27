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Задержан замначальника второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Сегодня, 6:18
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lesjasap

Задержан замначальника второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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В "ТАСС" рассказали об интересе СК Ленобласти к Михаилу Александрову.

В Петербурге задержали заместителя главы второго отдела управления ГИБДД по региону. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, причиной данной меры стало расследование, связанное с уголовным делом о получении взятки. 

Он задержан. Работали сотрудники областного [управления Следственного] комитета 

объяснил спикер

На данный момент официального комментария от Следственного комитета по Ленобласти нет. Напомним, что региональное управление ГИБДД занимается дорожно-патрульной службой. Михаил Александров ранее занимал должность командира специализированной роты оперативного реагирования. Последнюю расформировали весной 2019 года. 

Напомним, что несколько месяцев в прессе появилась информация о том, что правоохранительные органы задержали бывшего сотрудника Александрова - майора Николая Андреева. Это было сделано также в рамках расследования дела о коррупции. 

Ранее Piter.tv писал о том, что определенной даты послания Путина Федеральному Собранию пока нет.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гибдд, михаил александров
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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