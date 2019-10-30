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Кремль: определенной даты послания Путина Федеральному Собранию пока нет

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Прошлый раз президент выступил с речь в феврале 2019.

Дата послания Владимира Путина Федеральному Собранию пока неизвестна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало "Экономика сегодня"

По словам Пескова, послание могут назначить как в конце этого года, так и в начале 2020-го. 

В прошлый раз глава государства выступил с речью перед Федеральным Собранием 20 февраля 2019 года. Владимир Путин затронул темы здравоохранения, демографии, борьбы с бедностью, поддержки национальной экономики и бизнеса, образования и другие. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Киселев рассказал на журфаке МГУ о поиске Путиным преемника. 

Видео: United Nations, NBC News / YouTube 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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