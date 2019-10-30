Кремль: определенной даты послания Путина Федеральному Собранию пока нет

Прошлый раз президент выступил с речь в феврале 2019.

Дата послания Владимира Путина Федеральному Собранию пока неизвестна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало "Экономика сегодня".

По словам Пескова, послание могут назначить как в конце этого года, так и в начале 2020-го.

В прошлый раз глава государства выступил с речью перед Федеральным Собранием 20 февраля 2019 года. Владимир Путин затронул темы здравоохранения, демографии, борьбы с бедностью, поддержки национальной экономики и бизнеса, образования и другие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Киселев рассказал на журфаке МГУ о поиске Путиным преемника.

Видео: United Nations, NBC News / YouTube