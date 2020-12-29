В Кировске задержали реставратора, избившего знакомого в Шлиссельбурге

Пострадавшего мужчину госпитализировали.

В минувшую среду, 20 января, в полицию Кировского района Ленобласти поступила телефонограмма из больницы: медики приняли 44-летнего мужчину с травмами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Днем позже полиция Кировска задержала в квартире дома по Ладожской подозреваемого в избиении мужчины, им оказался 26-летний реставратор. Как выяснилось, в тот день он был в гостях у знакомого на улице Староладожский канал в Шлиссельбурге, и между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта молодой человек избил оппонента.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.

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