Задержан петербургский педофил, год насиловавший школьницу

О неподобающем поведении соседа рассказала очевидица.

В Петербурге полиция задержала мужчину, которого подозревают в педофилии по отношению к девочке. Оперативники считают, что злоумышленник в течение года развращал школьницу. Сейчас пострадавшей уже исполнилось 10 лет.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 32-летняя местная жительница. Она навела сотрудников закона на предполагаемого преступника. В настоящее время 48-летний мужчина задержан. Выяснилось, что он систематически занимался надругательством над жертвой в период с января 2017 по январь 2018 года. В отношении педофила возбуждено уголовное дело.

Напомним, что на Бутлерова водитель каршеринга распылил жертве в лицо содержимое газового баллончика.

Фото: Piter.tv