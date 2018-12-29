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Задержан петербургский педофил, год насиловавший школьницу
Сегодня, 10:05
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lesjasap

Задержан петербургский педофил, год насиловавший школьницу

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О неподобающем поведении соседа рассказала очевидица.

В Петербурге полиция задержала мужчину, которого подозревают в педофилии по отношению к  девочке. Оперативники считают, что злоумышленник в течение года развращал школьницу. Сейчас пострадавшей уже исполнилось 10 лет.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 32-летняя местная жительница. Она навела сотрудников закона на предполагаемого преступника. В настоящее время 48-летний мужчина задержан. Выяснилось, что он систематически занимался надругательством над жертвой в период с января 2017 по январь 2018 года. В отношении педофила возбуждено уголовное дело.

Напомним, что на Бутлерова водитель каршеринга распылил жертве в лицо содержимое газового баллончика.

Фото: Piter.tv

Теги: насилие над ребенком, педофил
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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