На Бутлерова водитель каршеринга распылил жертве в лицо содержимое газового баллончика

Петербуржец отобрал у автомобилиста деньги и телефон, после чего скрылся.

В Калининском районе Петербурга оперативники выясняют обстоятельства нападения на местного жителя. Утром 18 января с заявлением о физической расправе обратился мужчина 1981-го года рождения.

По информации от пострадавшего, неизвестный гражданин начал с ним словесную перепалку на улице Бутлерова. Конфликт произошел с водителем каршерингового автомобиля. Злоумышленник вышел из иномарки и распылил содержимое газового баллончика в лицо оппоненту. После этого преступник отобрал у жертвы мобильное устройство и денежные средства.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют обстоятельства произошедшего. Ведется расследование.

Фото: Piter.tv