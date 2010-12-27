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В Петербурге родной дядя насиловал племянницу с пятилетнего возраста
Сегодня, 10:10
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lesjasap
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В Петербурге родной дядя насиловал племянницу с пятилетнего возраста

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Мужчина развращал девочку на своей квартире.

В Адмиралтейском районе задержан водитель "Яндекс.Такси", который развращал собственную малолетнюю племянницу. Заявление на родственника подала мать жертвы .Материалы дела переданы в Следственный комитет. 

По данным пострадавшей стороны, насилие над ребенком продолжалось в течение нескольких лет. Мужчина принудительно вступал в интимную близость с 10-летней школьницей. Узнав о преступлениях против ее дочери, 33-летняя петербурженка днем 20 апреля обратилась за помощью в полицию. Спустя три дня оперативники возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника. 

Фигурантом дела стал 29-летний родной дядя пострадавшей. С 2012 года он развращал девочку в собственной квартире по Садовой улице. На тот момент девочка едва исполнилось пять лет. Мужчина признался в содеянном.

Фото: Piter.tv
 

Теги: насилие над ребенком , развращение , садовая улица
Категории: Новости СПб

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